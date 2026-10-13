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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лажуа провел полноценную тренировку с «Авангардом». Защитник еще не играл в этом сезоне из-за травмы

Защитник « Авангарда » Максим Лажуа провел полноценную тренировку с командой. 28-летний канадец еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы, полученной в ходе предсезонной игры.

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