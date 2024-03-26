На М-10 в Тверской области столкнулись Камаз и легковушка

В понедельник, 25 марта, в Тверской области на 154 километре автодороги М-10 произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД, здесь водитель Камаза в составе с полуприцепом во время перестроения не предоставил преимущество машине Хонда, которая двигалась попутно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии