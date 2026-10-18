18 октября 2026 года футбольная команда "Волга" из Ульяновска победила "СКА-Хабаровск" на выезде со счетом 2:1, забив голы в исполнении Астемира Хашкулова и Александра Саплинова, а хабаровчане ответили только пенальти Никиты Моцпана.