Архитектура антиподов — 30 самых необычных и нелепых домов Австралии

У плохого вкуса нет национальности — как и у желания его высмеять. За примером далеко ходить не надо — в соцсетях полно блогов, посвященных отвратительной архитектуре в самых разных городах и странах мира.
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