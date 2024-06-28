Звезда сериала «Содержанки» впервые прогулялась по Тобольску

Тобольск (Тюменская область) посетила актриса театра и кино Софья Эрнст (сериал «Содержанки»). Об этом артистка сообщила в своем Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
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