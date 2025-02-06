Пятеро россиян создали нарколабораторию под видом животноводческой фермы и попались

Под Псковом задержали изготовивших более 400 кг наркотиков пятерых жителей Под Псковом задержали пятерых местных жителей, которые создали нарколабораторию под видом животноводческой фермы и изготовили более 400 килограммов наркотиков.
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