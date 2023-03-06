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«В следующий раз не жди до конца матча, чтобы начать болтать». Дончич прокомментировал очередную стычку с Букером

«В следующий раз не жди до конца матча, чтобы начать болтать». Дончич прокомментировал очередную стычку с Букером

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами.

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