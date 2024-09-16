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Более 126 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Более 126 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Акция по сбору вторсырья «Экодвор» прошла во дворе дома № 12 на улице Баранова в Солнечногорске. Жители округа сдали более 126 килограммов вторсырья для переработки — макулатуру, батарейки и мелкую электронику.

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