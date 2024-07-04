Машины производства ´МТЗ-Холдинга´ 3 июля станут участницами парадов техники в нескольких регионах страны.

Тракторная техника предприятий МТЗ-Холдинга´ примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости сразу в нескольких регионах Беларуси, сообщает официальный телеграм-канал ОАО ´МТЗ´ ´BelarusTractors_official´ .
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