Песков: наземная операция Израиля в секторе Газа чревата последствиями

Конфликт между Израилем и Палестиной может обернуться трагедией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа приведет к чудовищным последствиям, сообщили «Известия».
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