Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шольц не видит смысла в переговорах с Россией – надо воевать

Шольц не видит смысла в переговорах с Россией – надо воевать

Ливерный Шольц схватил отвагу и считает, что никаких переговоров, кроме как воевать русских. «Сто лет минуло, как тевтон в крови неверных окупался» © Разумеется, на фронт Шольц не пойдёт, и своих присных посылать на неверных не готов – для этого всего есть марионетки в одной недоевропейськой стране *«Нам придется еще долго поставлять Украине вооружения и боеприпасы»,- цитирует иноагент DW слова лидера немецкой нации, сказанные в интервью еженедельнику Wochentaz.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
По разбитому Рейхстагу соскучился урод недобитый?
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15 час.
А
Александр
шмульке есть шмульке!!!
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11 час.

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