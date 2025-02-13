Зеленский рассказал, о чём беседовал с президентом США Дональдом Трампом

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А у наркоши  есть « команда»?!
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14 час.
ИС
Ирина Семенова
👍
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
что все это время видел Донбасс, с соблюдением каждого чиха с нашей стороной и полным пренебрежением с той, то тогда я скажу так, надо будет, либо уезжать, либо что-то радикально менять в Кремле и на Фрунзенской набережной, хотя в последней давно пора, что-то менять и радикально.Давно надо было делать!
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7 час.
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