Зеленский рассказал, о чём беседовал с президентом США Дональдом Трампом

ЕА

Евгений Алексеенко

что все это время видел Донбасс, с соблюдением каждого чиха с нашей стороной и полным пренебрежением с той, то тогда я скажу так, надо будет, либо уезжать, либо что-то радикально менять в Кремле и на Фрунзенской набережной, хотя в последней давно пора, что-то менять и радикально.Давно надо было делать!