Царьград Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Globallookpress Американский лидер после беседы с президентом России Владимиром Путиным связался с главой киевского режима.
Зеленский рассказал, о чём беседовал с президентом США Дональдом Трампом
Комментарии
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ninikooo Митусова
А у наркоши есть « команда»?!
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14 час.
ИС
Ирина Семенова
👍
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
что все это время видел Донбасс, с соблюдением каждого чиха с нашей стороной и полным пренебрежением с той, то тогда я скажу так, надо будет, либо уезжать, либо что-то радикально менять в Кремле и на Фрунзенской набережной, хотя в последней давно пора, что-то менять и радикально.Давно надо было делать!
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7 час.
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