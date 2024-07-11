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По мигрантам для ясности

По мигрантам для ясности

За 23 год въехало в страну 12 млн иностранцев.Выехало 10 млн.Осталось работать 2 млн. За другие годы с учетом разницы въезжающих и выезжающих в России скопилось на работе более 6 млн иностранцев.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Статейка заказная от диаспор.
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3 час.
Мария
Мигранты-пятая колонна,мигранты подпольно производят оружие,мигранты во всеуслышание заявляют,что они хозяева на нашей земле.Это оккупанты! Поэтому они русских ненавидят,поэтому потихоньку уничтожают,режут,убивают,и сколько русских поисчезало! Только гнать их надо! Пусть свои страны развивают,а русские будут свободно ходить по своей земле,не опасаясь за своих детей и за себя.
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3 час.
нина сафронова
🤝
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1 час.

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