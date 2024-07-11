По мигрантам для ясности

Мария

Мигранты-пятая колонна,мигранты подпольно производят оружие,мигранты во всеуслышание заявляют,что они хозяева на нашей земле.Это оккупанты! Поэтому они русских ненавидят,поэтому потихоньку уничтожают,режут,убивают,и сколько русских поисчезало! Только гнать их надо! Пусть свои страны развивают,а русские будут свободно ходить по своей земле,не опасаясь за своих детей и за себя.