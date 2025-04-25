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План Трампа "высечен на камне": Киев получил угрозу от Белого дома

План Трампа "высечен на камне": Киев получил угрозу от Белого дома

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский получил угрозу от Белого дома. Согласно плану лидера США Дональда Трампа, который уже "высечен на камне", утраченные Киевом территории не вернутся в состав Украины.

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