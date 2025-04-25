Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский получил угрозу от Белого дома. Согласно плану лидера США Дональда Трампа, который уже "высечен на камне", утраченные Киевом территории не вернутся в состав Украины.
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