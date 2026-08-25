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Bloomberg: Бёрнем отправится в США просить ракеты Patriot для Киева

Bloomberg: Бёрнем отправится в США просить ракеты Patriot для Киева

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем планирует поехать в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Patriot, сообщает Bloomberg.

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