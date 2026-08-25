Bloomberg: Бёрнем отправится в США просить ракеты Patriot для Киева

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем планирует поехать в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Patriot, сообщает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии