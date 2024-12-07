Как с помощью горчицы быстро и легко отстирать кухонные полотенца

Горчица — это не только вкусная приправа, но и эффективное средство для стирки. С ее помощью можно быстро и легко отстирать кухонные полотенца от жира, пятен и запахов Сохранить кухонные полотенца в первоначальном виде хочет каждая хозяйка.
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