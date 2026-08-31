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Царьград

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Родители могут вернуть более 14 тысяч рублей в год за платные кружки детей

Родители могут вернуть более 14 тысяч рублей в год за платные кружки детей

Работающие граждане, оплачивающие занятия своих детей в секциях и кружках, имеют право на налоговый вычет.

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