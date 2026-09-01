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Царьград

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Al Watan сообщил об операции израильской армии в Джамле, Сирия

Al Watan сообщил об операции израильской армии в Джамле, Сирия

Израильская армия 10 бронированными автомобилями вторглась в Джамлу, юг Сирии. Проведена операция по зачистке, задержаны подозреваемые в связях с радикалами.

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