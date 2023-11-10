Более 40% немцев недовольны работой правительства Шольца — опрос

БЕРЛИН (ИА Реалист). Коалиция «светофор» продолжает терять поддержку среди населения. По данным опроса Deutschlandtrend, 41% граждан Германии недоволен работой правящей коалиции во главе с Олафом Шольцем и выступает за проведение досрочных выборов в бундестаг Призыв к проведению новых выборов преобладает среди сторонников «Альтернативы для Германии».