Путин срочно вылетел в Калининград! Что уже известно

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Калининград, где в Татьянин день встретится со студентами, а также пообщается с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание и по видеосвязи откроет предприятие.
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