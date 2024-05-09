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Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

+ A – РИА Новости: Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

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