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Как Тульская служба новостей объединяет города: итоги 2024 года от райтера ТСН24 Ольги Трофимовой

Как Тульская служба новостей объединяет города: итоги 2024 года от райтера ТСН24 Ольги Трофимовой

Тульская служба новостей объединяет людей и сокращает расстояния между городами. Сегодня в рамках проекта &quot;Здравствуй, Дедушка Мороз!&quot; мы познакомим вас с человеком, который в редакции отвечает за новости — оперативно делится с читателями срочной, актуальной, проверенной информацией — райтером Ольгой Трофимовой.

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