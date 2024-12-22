Как Тульская служба новостей объединяет города: итоги 2024 года от райтера ТСН24 Ольги Трофимовой

Тульская служба новостей объединяет людей и сокращает расстояния между городами. Сегодня в рамках проекта "Здравствуй, Дедушка Мороз!" мы познакомим вас с человеком, который в редакции отвечает за новости — оперативно делится с читателями срочной, актуальной, проверенной информацией — райтером Ольгой Трофимовой.