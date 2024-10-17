Местами до +10 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 октября

После ночного мороза в регионе ожидают резкое потепление В Алтайском крае днем 18 октября температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а местами потеплеет до +10, сообщают в региональном Гидрометцентре.
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