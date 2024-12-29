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Кухня и дом

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Рассказываем о вине, которое наберет неожиданную популярность в следующем году и делимся рецептом коктейля от эксперта.

Рассказываем о вине, которое наберет неожиданную популярность в следующем году и делимся рецептом коктейля от эксперта.

﻿﻿Розовые, белые, красные, игристые, сухие, сладкие – одних только вин десятки, тысячи сортов. Среди всех этих разновидностей легко заблудиться, поэтому те, кто не интересуется напитками профессионально, обычно выбирают самые популярные варианты.

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