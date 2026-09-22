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Царьград

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Житель Ирбита пойдет под суд за убийство и нападение на полицейского

Житель Ирбита пойдет под суд за убийство и нападение на полицейского

Житель Ирбита, задушивший собутыльника шнурком от кофты в посёлке Зайково и напавший с ножом на участкового, предстанет перед Свердловским областным судом.

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