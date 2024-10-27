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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виннипег» начал сезон НХЛ с 8 побед – 4-й случай в истории для канадских клубов. У команды 16 выигранных матчей подряд в регулярках с учетом прошлого сезона

«Джетс» обыграли «Калгари» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и продолжают лидировать в общей таблице лиги.

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