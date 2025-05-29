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Каждый год в Чувашии проводят «мини-чемпионат мира»: игроки-студенты со всего света, трэш-ток на арабском и дружба народов – Страна, где любят футбол

Каждый год в Чувашии проводят «мини-чемпионат мира»: игроки-студенты со всего света, трэш-ток на арабском и дружба народов – Страна, где любят футбол

Так местный вуз помогает адаптироваться иностранцам. Чемпионат мира по футболу в России прошел семь лет назад.

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