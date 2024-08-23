«В режиме ожидания провокаций»: Кондратьев дал наставления председателям ТИК

Единый день голосования пройдет повсеместно 8 сентября. В этот день в Татарстане состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
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