Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Наталья Петрунина
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Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу

Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу

Удар по российским аэродромам – это не срыв переговоров, а заявление о том, что переговоры будут идти под диктовку англичан.

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