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ИА Регнум

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Захарова: весь мир понял, что означают переговоры по-западному

Захарова: весь мир понял, что означают переговоры по-западному

Весь мир понял, что означают переговоры по-западному. Об этом заявила 22 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения американского госсекретаря Марко Рубио в адрес Ирана.

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