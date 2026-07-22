Захарова: весь мир понял, что означают переговоры по-западному

Весь мир понял, что означают переговоры по-западному. Об этом заявила 22 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения американского госсекретаря Марко Рубио в адрес Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии