Тишковец: Циклон «Ваня» накрыл Москву и Подмосковье

В Московский регион пришел циклон «Ваня». Он принес обильные осадки, пишет телеграм-канал РИАМО. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпала пятая часть нормы осадков.
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