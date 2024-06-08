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Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»

Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»

Народная артистка РФ Анита Цой посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) и отметила, что президент России Владимир Путин предложил много интересных решений в сфере экономики на состоявшемся 7 июня пленарном заседании.

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