Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"

У челябинских чиновников наверно есть дети и внуки, которые учатся в школе? А у них тоже в одноклассниках есть дети мигрантов? Или для них особые классы созданы?

Гена Саваторов

если мамаша говорила на повышенных тонах, то любой мужчина, не зависимо от национальности, имеет полное право отправить её к мужу- пусть на него поорёт. если женщина спокойная, то и с ней надо говорить нормально. а родителей детей мигрантов надо проверить на законность получения РОССИЙСКОГО гражданства. в случае незаконности депортировать в течении 24-х часов.