Царьград. Урал ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS. Так общаются в учебном заведении, где дети приезжих бьют девочек, а директор, по словам родителей, их защищает.
Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"
Комментарии
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Юлия Кахичко
У челябинских чиновников наверно есть дети и внуки, которые учатся в школе? А у них тоже в одноклассниках есть дети мигрантов? Или для них особые классы созданы?
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19 час.
Гена Саваторов
если мамаша говорила на повышенных тонах, то любой мужчина, не зависимо от национальности, имеет полное право отправить её к мужу- пусть на него поорёт. если женщина спокойная, то и с ней надо говорить нормально. а родителей детей мигрантов надо проверить на законность получения РОССИЙСКОГО гражданства. в случае незаконности депортировать в течении 24-х часов.
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15 час.
Гоша Веверсис
не классы а школы
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12 час.
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