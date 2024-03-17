Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Пересмотр договоров как всегда спустят на тормозах.Россия проведет р...
  • Гоша Веверсис
    не классы а школыУчитель-мигрант в...
  • Владислав Петряев
    Оказывается, не только Нигер принес счастье сегодняшнего дня, но и наша, родненькая Одесса!!! Уверен, скоро и она гер...Атака по сборищу ...

Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"

Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"

Царьград. Урал ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS. Так общаются в учебном заведении, где дети приезжих бьют девочек, а директор, по словам родителей, их защищает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юлия Кахичко
У челябинских чиновников наверно есть дети и внуки, которые учатся в школе? А у них тоже в одноклассниках есть дети мигрантов? Или для них особые классы созданы?
Ответить
19 час.
Гена Саваторов
если мамаша говорила на повышенных тонах, то любой мужчина, не зависимо от национальности,  имеет полное право отправить её к мужу- пусть на него поорёт. если женщина спокойная, то и с ней надо говорить нормально. а родителей детей мигрантов надо проверить на законность получения РОССИЙСКОГО гражданства. в случае незаконности депортировать в течении 24-х часов.
Ответить
15 час.
Гоша Веверсис
не классы а школы
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх