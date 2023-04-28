Неспешный разговор

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«Ангара-А5» продолжает радовать создателей опережающими характеристиками, но модернизированная стала ещё лучше

«Ангара-А5» продолжает радовать создателей опережающими характеристиками, но модернизированная стала ещё лучше

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» раз за разом превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания. Эксперты подтверждают, что отечественная разработка является одной из лучших в мире, но российские специалисты упорно продолжают работы по модернизации.

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