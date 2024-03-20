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ГТРК Татарстан

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В Иннополисе отключили воду из-за аварии на водопроводе

В Иннополисе произошло аварийное отключение воды. Об этом сообщает мэрия Технограда. По данным мэрии, на трассе водоснабжения произошла авария из-за аномально большого расхода воды, что привело к падению давления.

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