В Иннополисе отключили воду из-за аварии на водопроводе

В Иннополисе произошло аварийное отключение воды. Об этом сообщает мэрия Технограда. По данным мэрии, на трассе водоснабжения произошла авария из-за аномально большого расхода воды, что привело к падению давления.
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