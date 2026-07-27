Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте

Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте

Активная милитаризация европейских стран ведет к осознанию хрупкости мира среди граждан, которые не понимают необходимости спонсирования Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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