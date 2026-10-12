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Мальдивы, Рим и Россия: где и как отдыхают Виктория Лопырёва, Надежда Стрелец и Полина Подплетённая

Мальдивы, Рим и Россия: где и как отдыхают Виктория Лопырёва, Надежда Стрелец и Полина Подплетённая

Виктория Лопырёва, Надежда Стрелец, Полина Подплетённая и Евгения Медведева показали в соцсетях фотографии своего отдыха.

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