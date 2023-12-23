Блогерша Мария Чикова перезаписала хит Салтыкова "Белая ночь" с детским хором

Новую версию хита Виктора Салтыкова "Белая ночь" записали финалисты международного детского музыкального конкурса "МиР" (Музыка и развитие), объединенные в коллектив "Grand Melody Orchestra JUNIOR", и блогерша-миллионница Мария Чикова.
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