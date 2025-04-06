Спецназ «Анвар» уничтожает силы врага, наступающие в Белгородской области (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает силы врага, наступающие в Белгородской области. Бойцы спецназа с артиллерией накрывают места скопления украинских оккупантов в Демидовке, где враг уже почти 2 недели пытается наступать из Сумской области в Краснояружский район Белгородской области.