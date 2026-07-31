Наталья Селезнёва отказалась от второго ребёнка ради сына — но Егор вырос ближе к бабушке

Наталья Селезнёва и Владимир Андреев прожили в браке 52 года. Их союз казался идеальным, но сегодня актриса признается: выстроить по-настоящему близкие отношения с единственным сыном Егором ей так и не удалось.
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