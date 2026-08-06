До завершения еще далеко: зона боевых действий на Украине расширяется

География конфликта на Украине только расширяется, пишет Al Khaleej. При этом боевые действия далеки от завершения: и Россия, и Украина будут и дальше наращивать производство вооружений и продолжать "войну на истощение".
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