Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

Александр МОСТОВОЙ: Не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома

Александр МОСТОВОЙ: Не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома

«Динамо» - фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, завтра мы увидим «Динамо» более внятным. У «Спартака» все то же самое, - поделился ветеран «Спартака» Александр Мостовой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх