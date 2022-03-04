Спецоперация против "мира розовых слоников"

Вспоминается, как году в 2014-2015-м, приехавшие из разбомбленного Донбасса люди неприятно удивлялись тому, что в Москве текла расслабленно-буржуазная жизнь по западным стандартам: стояли огромные очереди в Эппл, торговые центры ломились от покупателей модных западных марок, мажоры в дорогих ресторанах обсуждали новинки западной масс-культуры, сотрудники западных компаний со стаканчиками кофе лениво шли в офисы, мечтая переехать в США, в Фейсбуке царили «гуру либерализма» и Смердяковы, по радио Венедиктов нёс русофобскую пропаганду, а отдыха в присоединённом Крыму презрительно чурались.