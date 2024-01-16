Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Было и нету?" Наши перестали работать "в ответ на" и взялись за дело всерьез

"Было и нету?" Наши перестали работать "в ответ на" и взялись за дело всерьез

Ночью снесен уникальный завод. Наконец-то наши перевели "прилеты" из разряда ответок на постоянную основу.

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Комментарии
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ИЛ
Игорь Литвинов
Если бы ещё за взятки ввели-тогда бы Да.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Наверно хотят подходящее имущество дербанить. Под такую статью, при желании, можно любого подвести.
Ответить
5 час.
soylosan
Такое решение суда проблема прежде всего для незаменимых специалистов. Брать на работу их полюбому не обязаны. Пусть таскают я на собеседования. Там их отправят назад в аул. Им ноги бить.
Ответить
4 час.

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