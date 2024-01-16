"Было и нету?" Наши перестали работать "в ответ на" и взялись за дело всерьез

Если бы ещё за взятки ввели-тогда бы Да.

soylosan

Такое решение суда проблема прежде всего для незаменимых специалистов. Брать на работу их полюбому не обязаны. Пусть таскают я на собеседования. Там их отправят назад в аул. Им ноги бить.