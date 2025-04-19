Нужно 5 минут: три действия, чтобы ускорить смартфон после обновления

Рассказываем о трёх действиях, чтобы ускорить смартфон после обновления всего за 5 минут.После установки свежей версии программного обеспечения ваш смартфон стал работать медленнее, что создает неудобства при выполнении задач, требующих оперативности? Не спешите расстраиваться! Есть возможность вернуть ему былую прыть всего за несколько минут.