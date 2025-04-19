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Нужно 5 минут: три действия, чтобы ускорить смартфон после обновления

Нужно 5 минут: три действия, чтобы ускорить смартфон после обновления

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