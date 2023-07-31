Подписчица ТГ-канала "Многонационал" приехала к родственникам в Узбекистан и рассказала про культурный обмен, который произошел с ней в ташкентском метро.
"Братский" Узбекистан
Комментарии
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Алекс Сэм
А может быть их одномоментно всех вернуть на родину?
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1 час.
СК
Степан Капуста
С туземцами (каковыми и в России бывают маргиналы) нужно вести себя соответственно. Обидели - мотай на ус и мудрей. Ты - не на родине.
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1 час.
Татьяна Хомякова
узбечка говорит по русски,значит тоже нацистка.они даже этого не понимают. с ними надо по монгольски
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42 мин.
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