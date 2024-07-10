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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-главный тренер «Эгриси» Лисицын возглавит «Народную Команду»

Об этом сообщил телеграм-канал «Некласико». Также защитник «Народной Команды» Александр Степанов станет играющим спортивным директором.

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