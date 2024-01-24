Врач Белоусов: Часто употребление мороженого опасно для организма

Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Евгений Белоусов заявил, что в мороженое могут добавлять искусственные растительные жиры, а их высокое потребление может вызывать развитие системного воспаления в организме.
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