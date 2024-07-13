В Ростове с 15 июля ожидаются массовые отключения электричества по всему городу

Энергетики заявляют о ремонте и техническом обслуживании оборудования.Компания-поставщик электроэнергии "Донэнерго" опубликовала очередной график отключения света по всему Ростову, в этот раз ограничения будут действовать с 15 по 22 июля в разных районах города.