Neurology: два охотника из США могли стать жертвами болезни оленей-зомби CWD

Американские медики впервые в истории идентифицировали двух человек, которые могли стать жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD), прионного заболевания, которое поражает оленей и превращает их в подобие зомби.
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